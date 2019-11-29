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Другие новости 29.11.2019

Сергей Цивилев: сделать Кузбасс лидером в экономике и по уровню жизни мы сможем только вместе

Сергей Цивилев: сделать Кузбасс лидером в экономике и по уровню жизни мы сможем только вместе

Впервые в Кузбассе прошел форум «Национальные проекты в Кузбассе: информируем, обсуждаем, действуем», объединивший на одной площадке депутатов, представителей исполнительной власти, общественности и бизнеса.

Сегодня Кузбасс – участник 12 национальных проектов. В 2019 году в регион из всех источников на развитие экономики и социальной сферы удалось дополнительно привлечь более 28 млрд рублей.

Первым этапом реализации стратегии социально-экономического развития до 2035 года стала подготовка к празднованию 300-летия открытия Кузбасса 6 июля 2021 года. Юбилей пройдет на федеральном уровне – уже заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с регионами страны, 76 соглашений с федеральными структурами, общественными организациями и предприятиями.

Участников форума поприветствовал губернатор Сергей Цивилев. Губернатор напомнил, что Указ о праздновании 300-летия открытия Кузбасса подписал президент РФ Владимир Путин.

«У Кузбасса особая ответственность перед главой государства. А национальные проекты стали своеобразной платформой, объединяющей в стремлении сделать нашу жизнь лучше», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В рамках подготовки к юбилею в регионе строятся объекты и реализуются программы общероссийского масштаба. Среди успешных проектов Кузбасса в этом году можно назвать организацию и проведение порядка 600 спортивных соревнований и 300 культурных мероприятий, Дня шахтера в Гурьевском районе. На последнее из всех источников привлекли почти 2 млрд рублей, в результате в Салаире провели реставрацию Дворца культуры. Теперь приступили к активной подготовке следующих столиц шахтерского праздника – Белово (2020 год) и Киселевска (2021 год). Кроме того, за 250 дней в Кемерове построена первая очередь Президентского кадетского училища, проведена капитальная реконструкция всей территории вокруг училища, к 1 сентября 2020 года учреждение будет полностью построено.

В 2020 году откроется Военный учебный центр на базе Кузбасского государственного технического университета. В следующем году также в планах  завершить строительство нового здания Восьмого кассационного суда. С вводом нового здания суда к нам ежегодно будут приезжать более 240 тыс. человек.

«Выполнить все наши планы мы сможет только вместе с депутатами, общественностью, неравнодушными кузбассовцами. Для нас важны контроль и обратная связь от каждого жителя региона. Работа по улучшению качества жизни населения для нас приоритетна», — заключил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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