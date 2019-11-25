Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери

Торжественный прием прошел в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

На мероприятие были приглашены 600 матерей, которые внесли значительный вклад в развитие Кузбасса, имеют достижения в общественной, политической и профессиональной деятельности, а также 100 детей, достигших высоких результатов в спорте, учебе, творчестве.

Губернатор отметил, что в Кузбассе создаются достойные условия для учебы, творчества, занятий спортом и отдыха детей. По поручению президента Владимира Путина в областной столице завершается строительство Президентского кадетского училища. В Кемерове и Новокузнецке работают «Кванториумы-42». Всего к 2024 году будет работать пять детских технопарков. Стартовал проект модернизации школ «12 школ Кузбасса». За три года 36 школ региона полностью преобразятся. В селе Журавлево Промышленновского района открылась первая цифровая сельская школа, построенная в рамках национального проекта «Образование». В Кемерове на базе школы искусств №1 открылся филиал Центральной музыкальной школы им. Чайковского.

Сегодня одной из самых значимых задач является обеспечение роста рождаемости. В этом году в составе Перинатального центра Кемеровской областной клинической больницы был открыт государственный центр ЭКО. С начала года в регионе проведено более 920 процедур ЭКО, в том числе за счет средств областного бюджета. В этом году в Кузбассе на свет появились родилось пять троен. В прошлом году тройни появились у шести мам.

Большое внимание в Кузбассе уделяется поддержке семей с детьми. В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» открылись два детских сада: в Прокопьевском и Гурьевском районах. До конца года откроются еще пять. В 2020-2021 годах планируется построить 20 детских садов на 3 тыс. 600 мест. Сегодня в региональных дошкольных учреждениях нет очередей для детей в возрасте от 3-х лет. Ведется работа по созданию групп от 1,5 лет.

На приеме особые слова благодарности прозвучали в адрес многодетных мам. В Кузбассе более 31 тыс. многодетных семей. В них воспитываются 104,5 тыс. детей.

Для малообеспеченных семей, в которых воспитываются трое и более детей, в регионе действуют отдельные меры поддержки. В их числе – льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание и проезд детям-школьникам, бесплатные лекарства детям в возрасте до 6 лет. На эти цели в 2019 году из областного бюджета направлено почти 700 млн рублей.

С 2013 года малообеспеченным многодетным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, выплачивается ежемесячная денежная компенсация (9476 рублей). Такую помощь получают более 8 тыс. семей. Сегодня по закону компенсация выплачивается на детей, которые родились до 31 декабря 2019 года. Но принято решение о продлении выплат на детей, которые родятся до 31 декабря 2021 года.

С января 2011 года многодетным семьям предоставляем областной материнский капитал – 130 тыс. рублей. Такая помощь (дополнительно к федеральной) помогла улучшить жилищные условия более 12,6 тыс. многодетных семей.

В Кузбассе почти 7 тыс. семей воспитывают пять и больше детей. В 2018 году у 12 женщин появились десятый, одиннадцатый и двенадцатый ребенок. Во всех семьях, где более пяти детей, мамы по мерам соцподдержки приравнены к ветеранам труда.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.