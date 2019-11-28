Опасный лед: в Калтане прошел профилактический рейд по водным объектам

Морозы уже сковали реки юга области ледяным панцирем. Но он не везде прочен. В Калтане прошел профилактический рейд по местам возможного нахождения людей на реках.

Специалисты во время опасного периода – ледостава – проводят профилактические рейды по местам возможного нахождения людей на льду. По предварительным меркам, лёд на Кондоме составляет 20 см, однако, есть опасные участки – как раз излюбленные места рыбаков.

С самого утра на реке в поселке Малышев Лог яблоку негде упасть. По всему устью стоят маленькие шалашики, в которых таятся рыбаки. Однако, зимой здесь можно увидеть не только любителей подлёдного лова, но и лыжников. Использование замерзшего покрова водоёмов разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Его толщина должна быть более 12 сантиметров.

Замёрзшая гладь рек и озёр привлекает жителей, и выставлять знаки, предупреждающие об опасных местах, стало необходимой практикой. Специалисты уже установили 4 таблички. Патрулирование этих мест будет проводиться каждый день.