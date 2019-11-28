Про елку в Кемерове и планах на праздник: готовимся к встрече Нового года!

В городе построят снежные и ледовые городки, деревья украсят гирляндами, а на главной площади пройдёт рождественская ярмарка. Что ещё ждёт кемеровчан в преддверии праздника?

В Новый год с новой ёлкой. По словам администрации, покупка за 18 миллионов рублей оправдана. Прошлая украшала главную площадь города на протяжении 11 лет. Последнее время нуждалась в ремонте. На каждую реконструкцию ежегодно из городского бюджета выделялось до 500 тысяч рублей. По подсчётам специалистов, к 2020 в негодность пришло 30 процентов конструкций дерева. Оно стало бы уже и ниже. Новая же не потребует дополнительных затрат в течение 5 лет. Мнения кемеровчан по поводу такой новогодней покупки разделились.

Фейерверки и салюты без угрозы здоровью и жизни. В этом году в Кемерове появятся 30 мест, где горожане смогут запускать пиротехнические изделия. Их список на сайте администрации будет опубликован позже. С 15 декабря откроются ёлочные базары. В областной столице их будет 69. В этом году к ним повысили требования.

Для любителей активного отдыха появятся больше мест для занятий зимними видами спорта. Лыжники смогут кататься в Серебряном бору, на бульваре Строителей и около Президентского кадетского училища. Увеличится и количество катков.

В Новый год вместе. 26 декабря праздничный мобиль, который за месяц должен объехать все города и районы, доедет и до Кемерова. Горожан ждут игры, конкурсы, концерт и творческие подарки. В этот же день пройдёт самый массовый парад новогодних волшебников. Планируется, что на площади Советов соберётся сразу 1000 Дедов Морозов. Для того, чтобы принять участие, нужно оставить заявку на сайте кузбасс2020.рф и подготовить шубу, шапку и бороду. Начинаем придумывать желания!