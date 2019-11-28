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Другие новости 28.11.2019

Теперь в цифре: сегодня стартует вещание «Кузбасс 1 HD»!

Наши новости и передачи станут доступнее. Сегодня, 29 ноября в 18:00 премьера программы «Кузбасс Первый. Цифра» в прямом эфире. Сразу после – выпуск новостей. Мы готовимся к цифровому вещанию на 9 кнопке.

Перезагрузка стартовала. Мы запускали обратный отсчет, меняли образ, содержание, разрабатывали оформление, дизайн и наполнение. Новая жизнь началась с посылки в нашу редакцию. В ней – оборудование, с помощью которого теперь нас видит и слышит весь регион.

Переход на цифру – это не только красивая картинка, но и другой формат. Теперь в нашем эфире будет еще больше социально значимых сюжетов, рассказов об уникальных людях и каждой конкретной территории Кузбасса.

Две недели назад в Кемерово прилетели представители телеканала ОТР, чтобы установить в наших студиях новое оборудование. Это еще один кардинальный шаг в подготовке к переводу вещания Первого Губернского телеканала в современный цифровой формат на 9 кнопке.

Оборудование смонтировано, премьерные передачи записаны. Каждый день мы встречаемся с людьми разных профессий и национальностей, освещаем самые масштабные события. Мы помогаем решать проблемы, радуемся за наших и первыми рассказываем новости.

Губернский канал с выходом на цифровую площадку становится доступнее! Наша потенциальная аудитория – 2,5 миллиона человек.

Мы проводили переговоры, придумывали новые рубрики и проекты, устанавливали технику. Мы готовились к этому несколько месяцев. Пришло время стартовать!

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