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Другие новости 29.11.2019

Первый в истории Кузбасса: в Кемерове пройдет форум депутатов и общественности

Первый в истории Кузбасса: в Кемерове пройдет форум депутатов и общественности

Он состоится сегодня, 29 ноября. А подготовка к нему началась заблаговременно. Сначала депутаты, их помощники, председатели городских и районных Советов, активисты молодёжного парламента встретились на семинаре, затем жители региона приняли участие в анкетировании и дискуссионных площадках. Сейчас пришло время обсудить предложения и рекомендации людей о реализации нацпроектов в регионе. 

Напомним, в Кемеровской области в рамках майских Указов президента России реализуются 46 региональных проектов. На эти цели в 2019 году будет направлено 24,9 миллиарда рублей.

Прямую трансляцию форума 29 ноября вы можете посмотреть на канале «Кузбасс 24», а также сайтах «10 канала» и «СТС Кузбасс». Начало эфира в 12:00.

Форум депутатов и общественности Кузбасса

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