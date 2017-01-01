ТВ-программа на четверг, 14 сентября
- 05:35 Ералаш
- 06:00 Смешарики
- 06:30 Новаторы
- 07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана
- 07:25 Три кота
- 07:40 Шоу мистера Пибоди и Шермана
- 08:00 Включайся
- 08:55 Телемаркет
- 09:00 Другие новости
- 09:30 Шоу "Уральских пельменей"
- 09:35 Терминатор. Генезис
- 12:00 Молодёжка. Взрослая жизнь
- 13:00 Восьмидесятые
- 13:30 Кузбасс ФМ
- 14:00 Другие новости
- 14:25 Телемаркет
- 15:00 Кухня
- 18:00 Воронины
- 18:30 Воронины
- 19:30 Другие новости
- 19:55 Телемаркет
- 20:00 Молодёжка. Взрослая жизнь
- 21:00 Морской бой
- 23:30 Шоу "Уральских пельменей"
- 00:30 Шоу "Уральских пельменей"
- 01:00 Тёмный мир: Равновесие
- 02:00 Девушка моего лучшего друга
- 04:00 Призрачная команда
- 04:00 7-й гном