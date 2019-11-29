Сергей Цивилев представил Кузбасс на Российско-Германской сырьевой конференции

С 27 ноября 2019 года в Санкт-Петербургском горном университете проходит 12-я Российско-Германская сырьевая конференция. Она служит важной платформой для обсуждения вопросов об актуальном положении и перспективах развития научно-технического сотрудничества в энергетической и сырьевой отраслях между Россией и Германией, а также для основания новых потенциальных двусторонних кооперационных проектов.

В этом году в центре внимания следующие темы: развитие российско-германской кооперации по устойчивому развитию, создание экономики замкнутого цикла, а также сотрудничество между регионами России и Германии.

Насыщенная программа конференции состоит из пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов. Цель мероприятия – осветить ситуацию в сфере российско-германского сотрудничества и раскрыть потенциал для кооперации в сырьевой отрасли в будущем.

В ходе панельной дискуссии «Германия—Россия: развитие сотрудничества через региональное партнерство» выступил губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что Германия входит в пятерку основных торговых партнеров Кузбасса. В 2018 году объем торговли между Германией и регионом составил 995 млн долларов. За первое полугодие 2019 года товарооборот уже превысил 700 млн долларов.

«Мы активно сотрудничаем в сфере машиностроения. На площадке кузбасского предприятия Кемеровохиммаш налажен выпуск запчастей и комплектующих для карьерной техники «Liebherr». В 2019 году впервые за всю историю компании «Liebherr» за пределами Германии был собран карьерный самосвал. Это произошло в Кузбассе. Технику, собранную в регионе под германским брендом, планируется поставлять в страны СНГ. Одно из главных направлений взаимодействия – экспорт угля. В 2018 году в Германию было направлено 10,48 млн тонн кузбасского угля. За 9 месяцев 2019 года – 14,237 млн тонн», — отметит Цивилев.

Губернатор озвучил приоритет при добыче угля – без ущерба для экологии. В регионе разработана концепция «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», которая предусматривает жесткий контроль за деятельностью промышленных предприятий и соблюдением экологических требований. Изучены ранее накопленный кузбасский опыт применения наилучших доступных технологий по снижению выбросов, очистке воды, восстановлению нарушенных земель и сохранению биоразнообразия. Многие практики областных угольных предприятий соответствуют передовым российским и мировым технологиям в сфере утилизации метана и проведения буровзрывных работ.

Кузбасс вошел в первую пятерку российских регионов, в которых создаются научно-образовательные центры мирового уровня. НОЦ «Кузбасс» становится интегратором всех крупных научных и образовательных центров Сибири. В стадии проработки более 50 инновационных проектов. Заключены соглашения о сотрудничестве с Российской академией наук, ведущими университетами и крупнейшими индустриальными холдингами страны. Совместно с учеными и промышленниками осваиваются новые технологии добычи и обогащения угля, технологии транспортировки, инновации в энергетике, а также проекты в экологии и медицине.

В рамках концепции «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» разработан проект «Цифровое горное предприятие» для создания принципиально новой системы управления угледобывающим предприятием. Проект направлен на сокращение аварийности производства, снижение экологической нагрузки, создания базы для роста экспорта продукции кузбасских производителей.

В опорном ВУЗе Кузбасса – Кемеровском государственном университете – создан Институт цифры, который запустил проект по созданию геоинформационной системы «Кузбасс». Система включает в себя более 20 слоев цифровой модели региона. В том числе – слой «недропользование» для мониторинга в рамках концепции «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».

Цивилев напомнил, что в октябре 2019 года в Кузбассе с визитом находился уполномоченный представитель саксонской экономики в России и СНГ (Манфред Либль). Он ознакомился с работой НОЦ «Кузбасс», выразил готовность представлять интересы этого проекта в Германии.

Особую роль германские партнеры играют в развитии выставочной деятельности Кузбасса. Немецкая компания «Мессе Дюссельдорф» – организатор около 80-ти различных выставок по всему миру. На протяжении 20 лет компания ежегодно выступает соорганизатором крупнейшей Международной специализированной выставки «Уголь России и Майнинг», которая проходит в Новокузнецке.

«У Кузбасса и Германии много направлений для совместной работы. Кузбасс является надежным партнером для сотрудничества в гуманитарной сфере и экономике», – подчеркнул С. Цивилев.

ДЛЯ СПРАВКИ. На территории Кузбасса проживает более 23 тыс. российских немцев, действуют 16 организаций российских немцев, в том числе 6 центров немецкой культуры, занимающихся активной общественной деятельностью. В 2010 году в Кузбассе создано Немецкое молодежное объединение Кемеровской области, которое занимается самой разнообразной деятельностью – от проведения фестивалей до помощи пожилым людям, ежегодно организует региональный конкурс «Молодая семья российских немцев Кузбасса».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.