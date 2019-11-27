Сергей Цивилев наградил Оксану Синицину и Николая Капсаргина, предотвративших ДТП на ж/д переезде

За смелые и решительные действия губернатор Кузбасса вручил медаль «За честь и мужество» дежурной по переезду Беловской дистанции пути Оксане Синициной и капитану полиции, старшему участковому отделения уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Ленинск-Кузнецкому району Николаю Капсаргину.

16 ноября на 227 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Юрга – Кемерово» на железнодорожном переезде в районе станции Егозово заглох грузовик, в условиях низкой температуры водитель транспортного средства не смог запустить двигатель. К месту происшествия приближался железнодорожный состав, на переезде сработали шлагбаум и барьеры-автоматы, перегородившие проезжую часть под колесами грузового автомобиля.

В результате слаженной и оперативной работы дежурной по переезду Беловской дистанции пути Оксаны Синициной и капитана полиции, старшего участкового отделением уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Ленинск-Кузнецкому району Николая Капсаргина удалось избежать тяжелых последствий дорожно-транспортного происшествия. При помощи троса грузовик был сдернут с места и перемещен на безопасное расстояние. Груженый железнодорожный состав беспрепятственно проследовал через переезд.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.