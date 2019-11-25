С заботой о пассажирах: в Кемерове появились 4 обогреваемые остановки

2 из них расположены около Драмтеатра, остальные – у Парка Ангелов и Искитимского моста. Они появились в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ждать автобус теперь станет теплее. Эти павильоны смогут защитить пассажиров не только от ветра и дождя, но и от холода. Остановки оборудованы инфракрасными обогревателями, которые начинают работу, когда столбик термометра опускается ниже -5 градусов. Верхняя граница не определена. Но разработчики уверяют: к сибирским морозам система готова.

Внутри остановок есть usb разъёмы. Однако, зимой рекомендуем ими пользоваться только в экстренных случаях – заряжать телефон на морозе может быть небезопасно для гаджета.

Появятся ли в городе дополнительные тёплые павильоны пока неизвестно. Сначала специалисты оценят эффективность уже установленных. Основные критерии – устойчивость к повреждениям и низким температурам. Если система с проверкой справится, то будет рассматриваться вопрос о появлении “умных остановок” и на других улицах.