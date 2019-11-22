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Другие новости 22.11.2019

Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя

Горнорабочего из Кузбасса Эдуарда Егоренко наградили в Кремле. Государственную награду ему вручил президент Владимир Путин. Кузбассовец отмечен знаком отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов. Стаж награждённого кузбассовца в угольной отрасли составляет 26 лет. 16 из них — в должности подземного горнорабочего. За это время он передал свой опыт более 40 молодым горнякам, прошедшим у него профессиональную стажировку.

С 1 января 2020 года в пилотных территориях Кузбасса будут действовать карты жителя – на одном носителе будут собраны все основные документы обладателя. В частности, с января карты начнут использовать для получения льгот на проезд в общественном транспорте. Проект стартует в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Ижморском районе. Он будет реализовываться с 1 января по 1 июля 2020 года.

Осень преподнесла жителям Горной Шории непривычную теплую погоду, которая сменилась ранними снегопадами. Это порадовало любителей зимних видов спорта, но добавило забот коммунальщикам, которые ведут борьбу с заносами и снежными сугробами. Причина – земноморский циклон, который пришел в Шорию и задержался надолго. После снегопадов ожидаются морозы до минус 30.

В Калтане начали подготовку к Новому году. На площади установят искусственную ель. Для того, чтобы её украсить в городе объявили акцию «Новогодняя игрушка!». Каждый год в ней активно учувствуют учреждения округа. Дизайн новогоднего оформления в Кемеровской области в этом году тоже изменился. Красный, зеленый, золотой – именно эти три цвета будут использоваться при оформлении городов к празднику.

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