Что нам стоит ледяной дом построить: в Кемерове начали добывать стройматериал для зимних городков

До Нового года осталось 34 дня. Подготовка к празднику уже началась. На окнах зданий появляются снежинки, а на фасадах – гирлянды. А на площади Советов в Кемерове уже красуется нарядная ёлка. Совсем скоро в областной столице появятся и ледовые городки. Как их возводят и какие материалы подходят для строительства?

Морозы в этом году припозднились. Но новогоднее чудо никто не отменял. Несколько дней назад в Кемерове начали заготавливать лёд для возведения городков. Выращивали стройматериалы тщательно. С водоёмов счищали снег, чтобы он не утеплял поверхность. Дождались, пока толщина плит достигнет 30 сантиметров. Теперь лёд можно пилить.

Три с половиной метра в длину и 2 метра 70 сантиметров – в ширину. Полуторатонная плита готова. Специалисты на месте проверяют, подойдёт ли она для создания фигур. Критериев немного. Но далеко не каждый лёд сможет превратиться в Деда Мороза или Снегурочку.

Рабочие говорят, с таким стройматериалом городок уж точно никто и ничто не возьмет. Кирпичи в этом году крепкие. Радовать малышей и взрослых сказка изо льда будет долго.

Ждать малышам осталось немного. К середине декабря в столице Кузбасса появится девять крупных ледовых городков. Новогоднее чудо приближается.