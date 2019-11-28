Благодатный юбилей: 70 лет совместной жизни отметила пара из Кемерова

Семья с говорящей фамилией Лидер прошла тяжелое послевоенное время, воспитала детей и внуков, а теперь переехала в Лесную Поляну.

Платина – один из редких металлов в мире. Также, как и 70-летие совместной жизни. Иван Ефимович и Галина Яковлевна Лидеры познакомились после Великой Отечественной войны. В 1949 году они расписались в ЗАГСе Рудничного района, где спустя 70 лет вновь надели кольца друг другу.

Иван Ефимович 34 года отработал на шахте «Северная», супруга – большую часть жизни – в торговле. Воспитали двух дочерей, есть внучка, два правнука и правнучка.

Секрет их совместной жизни очень прост: не ссориться, поддерживать друг друга. Этим истинам они учили своих детей и внуков.

Платиновая или благодатная свадьба – это не только большая редкость, но и большой труд. В тяжелое послевоенное время было нелегко жить и работать. Несмотря на все трудности, супруги Лидеры полностью оправдали свою фамилию и стали одними из немногих, кто перешагнул рубеж в 7 десятилетий совместной жизни.