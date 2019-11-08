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Другие новости 08.11.2019

Зима вступает в свои права: готов ли регион?

Прохладно становится за стенами нашей студии. Синоптики обещают резкое похолодание. Мокрый снег, ветер и гололедица.

Осень, конечно, побаловала кузбассовцев теплом и солнцем. Средняя температура была выше нормы. Но в свои права вступает зима. Готов ли регион к переменам?

Данный период, который совсем недавно начался в Кузбассе, называют «предзимье». Это один из шести естественных синоптических сезонов. Но, правда, обычное начало его — в середине октября. В этом же году осень разгулялась. Переломный момент начался в середине последнего рабочего дня недели. 

Начало следующей недели будет тоже холодным. В ночь на понедельник температура по области может достигнуть -22 градусов. Возврата к плюсовым показателям не обещают.

Ко всем сопутствующим периоду явлениям, таким как гололед и снег, готовятся и дорожники. Служба 3 недели назад была переведена в режим «зима». Ждали только погодной отмашки.

Все объекты ЖКХ и энергетики региона работают в штатном режиме. В случае любых чрезвычайных ситуаций Информационно-диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса готов принять заявку в любое время суток по телефону горячей линии: +7 (3842) 31-30-57.

Готовятся к холодам и врачи Кузбасса. Они предупреждают: в осенне-зимний период у человека меняется выработка гормонов, так как сокращается световой день. Уменьшается содержание серотонина, отвечающего за наше хорошее настроение, но увеличивается объём адреналина, который снижает иммунитет и вызывает стрессы.

Для профилактики врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим — до 1,5 -2 литров чистой воды в сутки, помимо других напитков. Ежедневная гимнастика подготовит к встрече с гололёдом и убережет от серьезных последствий. Режим дня и витамины укрепят иммунитет.

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