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Другие новости 12.11.2019

Безопасность на дорогах: как выглядит работа инспекторов изнутри?

Что нужно сделать, чтобы зарегистрировать автомобиль? Как специалисты осматривают транспортное средство? Какие параметры учитывают? Ответы на эти вопросы молодые водители узнали от профессионалов. Побывали и в гаражном боксе спецбатальона, в арсенале которого более 50 служебных машин и 2 мотоцикла.

На службе учёба не закончилась. У всех инспекторов регулярно проходят занятия в классе физической подготовки. Упражнения, боевые приёмы, стрельба в тире. По правилам, обязательные занятия по физической подготовке проводятся 2 раза в неделю, по огневой — не реже 2-х раз в месяц.

Безопасность не только соблюдать, но и обеспечивать. После общения некоторые водители захотели пополнить ряды инспекторов. В ГИБДД отметили, минимальные требования к офицеру — среднетехническое образование и служба в вооруженных силах Российской Федерации.

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