В Кемерове построят многофункциональный логистический центр

800 новых рабочих мест появится в Кузбассе после строительства нового распределительного центра крупной торговой сети. Губернатор Сергей Цивилев осмотрел площадку будущего объекта и подписал необходимые документы. Сельхозпроизводители смогут поставлять свою продукцию в открывшийся региональный центр.

Также как несколько лет назад на месте огромного поля планировалось открыть Президентское кадетское училище или создать кластер искусств, так и на площади между 62 проездом и улицей Тухачевского скоро начнётся большая стройка. Пока здесь непролазный бурьян, но уже в этом году начнется первый этап работ над многофункциональным распределительным центром компании «Мария-Ра». Общая площадь – около 25 тысяч кв. метров. Предприятие позволит более качественно обслуживать розничные магазины как на территории Кузбасса, так и соседних регионов, местным сельхозпроизводителям отправлять в Кемерово больший объем собственного производства. Открытие центра позволит создать 800 новых рабочих мест для жителей области.

В этот центр будут приезжать большегрузы, доставка же товаров до магазинов будет осуществляться с помощью небольших фур. Так продолжится региональная программа вывода тяжелой техники из городов, чтобы дышать стало легче. В новом логистическом центре будет работать и склад вторсырья. Это поможет использовать, например, поддоны или упаковку много раз.

В областной администрации состоялось подписание соглашения о намерениях сотрудничества по реализации этого инвестиционного проекта между правительством Кузбасса и компанией. Важное условие – сжатые сроки возведения объекта. Представители компании предположили: логистический центр откроется на этом месте через 2 года. Губернатор отметил, что все большие стройки в регионе должны быть завершены к июлю 2021 года. Чтобы современное предприятие было сдано к празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса и стало подарком от соседнего Алтайского края.