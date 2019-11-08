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Другие новости 08.11.2019

Памятник архитектуры или жильё под снос: кемеровчане пытаются отстоять дом 1930-х годов постройки

Ермака, 5. Собственники этого дома обратились в нашу редакцию за помощью. Он признан культурным наследием 30-х годов прошлого века. Однако, с каждым годом все больше ветшает. Собственники квартир борются за жизнь памятника архитектуры.

Галина Батурина обеспокоена состоянием дома, в котором живёт уже 34 года. С просьбой помочь она обратилась в нашу редакцию. По её словам, последний раз ремонт здесь был 20 лет назад, а косметический — 10. Штукатурка на стенах и потолках в подъезде пожелтела и осыпалась. На одном из этажей бригада из управляющей компании сняла батарею в начале лета из-за протечки, но отремонтированную не установили до сих пор.

Таких обращений у неравнодушных собственников много. Старшая по дому Лариса Наумова собрала ответы из разных организаций, подписи всех жильцов и передала в РЭУ. Но сейчас, как утверждает женщина, эти документы управляющая компания потеряла. Общественница уже устала латать дыры за свой счёт и бороться за жизнь дома.

То ли дом под снос, то ли жемчужина архитектуры 30-х годов прошлого века. Былую красоту и стройность линий мешают разглядеть разрушающиеся фасады, ветхие полы и двери в «удобства» на этаже. Кстати, за капремонт жильцы платят исправно и ждут, когда настанет день «Х», и их дом преобразится. В Жилкомцентре нам ответили: ремонт проводится по решению общего собрания собственников. Сейчас по предписанию Государственной жилищной инспекции в управляющей компании готовятся документы для выполнения работ по ремонту подъездов.

Согласно региональной программе, проведение капитального ремонта запланировано на 2025 год. Чтобы не ждать более пяти лет, собственникам можно взять ситуацию в свои руки. Специалисты Жилкомцентра рекомендуют им обратиться в свою управляющую компанию за списком необходимых документов.

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