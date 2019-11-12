Учитель из Междуреченска стала победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства

В департаменте образования и науки рассказали, что учитель истории и обществознания школы № 2 города Междуреченска Лилия Степанова заняла первое место в IV Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». В этом году участие в профессиональном соревновании приняли 575 учителей из 70 субъектов Российской Федерации.

Конкурс проходил в 3 этапа. В ходе первых двух педагоги представляли свое портфолио и эссе на тему «История и мифы: проблема создания у учащихся объективной картины Великой Отечественной войны». Также участники проводили уроки на одну из тем по истории Великой Отечественной войны, опираясь на собственные разработки проведения занятий.

Заключительная часть конкурса состоялась в Доме Российского исторического общества в Москве. В финале приняли участие 24 учителя. Экспертная комиссия оценила самопрезентацию преподавателей и их методические разработки уроков.

По итогам конкурса кузбасский педагог стала победителем. Заслуженные награды лучшим учителям вручили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; председатель Попечительского совета фонда «История Отечества», министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева; сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян.

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» направлен на выявление и поддержку талантливых преподавателей истории в школе, чей опыт и педагогическая инициатива могут способствовать внедрению и совершенствованию методик и приемов преподавания нестандартных тем по отечественной истории, формирующих свежий и разносторонний взгляд как на преподавание этой дисциплины в школе, так и на представление учеников о богатстве и многогранности отечественной истории.

В этом году конкурс проводился уже в четвертый раз, был посвящен предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что учителя-победители прошлых лет стали экспертами Российского исторического общества и фонда «История Отечества».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.