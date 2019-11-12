Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов

Более 500 тысяч квадратных метров жилья ввели в Кузбассе с начала года. В топ- 3 городов лидеров по строительству вошли Кемерово, Новокузнецк и Белово. А среди районов — Кемеровский, Новокузнецкий и Таштагольский. Напомним, в октябре новые дома сдали в Анжеро-Судженске, Ленинск-Кузнецком районе и Берёзовском.

Накануне в Анжеро-Судженске произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 11-летний мальчик переходил проезжую часть перед автобусом, не дождавшись, когда он проедет. Водитель транспортного средства совершил на него наезд. Ребенок погиб на месте.

Утром в Ленинске-Кузнецком горел полурасселенный барак. Он уже пострадал от огня накануне. Тогда из строения спасли пожилую женщину. Сегодня на месте ЧП работали две единицы техники и шесть специалистов. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.

Кастет в качестве сувенира. Такое применение оружию нашёл кемеровчанин. Он закупал партию в Новосибирске и продавал в одном из торговых центров областной столицы. Напомним, ударное средство запрещено на территории Российской Федерации. Сотрудники уголовного розыска провели в магазине контрольную закупку, после которой изъяли ещё 9 кастетов и 3 ножа.

Воспитанники губернаторской кадетской школы-интерната полиции приняли присягу. Торжественное мероприятие прошло у часовни Георгия Победоносца. 80 подростков поклялись упорно овладевать знаниями, строго соблюдать дисциплину и с гордостью относиться к своей будущей профессии.