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Другие новости 06.11.2019

Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек

К нам в редакцию обратились жители двух домов областной столицы. Уже много лет они ухаживают за бездомными кошками, которые забрели в общий двор. Летом питомцам вполне комфортно и на улице, а вот зиму животные пережидают в подвале. Такими обстоятельствами довольны не все жители. Недавно без оповещения и согласия собственников управляющая компания установила на вентиляционные отверстия решетки, не проверив наличие в подвале кошек. После этого их численность резко сократилась…

75-летнюю бабушку Иду в этом дворе знают все. Уже 20 лет, с тех пор как она вышла на пенсию, её главная работа — забота о бездомных жителях. Каждый день в любую погоду кормит голубей и кошек. Добровольные обязанности на этом не заканчиваются. Всех забредших питомцев она, по необходимости, возит и в ветеринарные клиники. Недавно бабушку, не спрашивая, отправили «в отпуск».

Больше недели животные провели в подвале без еды и воды. Не выдержав, жители решили вопрос сами. С помощью болгарки. Оказалось, из 10 «постояльцев» не осталось и половины… За комментарием мы обратились в управляющую компанию. Специалиста, который мог бы открыть подвал, на месте не оказалось…

При внешнем осмотре дома свободных вентиляционных отверстий мы не нашли. Хотя на сайте Минстроя опубликован проект приказа, согласно которому необходимо оставлять в подвальных окнах как минимум один лаз размером 15 на 15 см. Сейчас он на стадии обсуждения в Государственной Думе.

Но пока проект закона на стадии рассмотрения и подвальные лазы глухо запечатаны. Собственники обратились за разъяснениями в прокуратуру.

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