Заслуженная победа: Ангелина Душенко завоевала золото первенства Европы

Спортсменка из Киселёвска 15-летняя Ангелина Душенко вернулась с победой из Франкфурта-на-Майне. Дисциплина, в которой нашей землячке не было равных — вовинам вьет во дао. Это вьетнамское боевое искусство.

Заветная мечта Ангелины сбылась. Завоёванное на первенстве Европы золото далось нелегко. Ведь ещё летом участие Ангелины в турнире было под вопросом — была серьезная травма…

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 14 стран. В полуфинале киселевчанка одержала победу над француженкой, а в финале за победу Ангелина сражалась с россиянкой. Но спортсменка из Кузбасса оказалась сильнее.

Теперь Ангелина собирается отрабатывать новые приёмы, которые пригодятся на новых турнирах международного класса.