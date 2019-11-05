С заявкой на рекорд: интеллектуальное шоу «IMOM’S» собрало максимальное количество участниц

Интеллектуальные игры родом из Кемерова набирают обороты. IMOM’S известны не только в Кузбассе и других регионах России. В эту игру с удовольствием включились женщины из других стран мира. В минувшие выходные в областной столице поклонницы интеллектуальных баталий установили Всероссийских рекорд по количеству участников.

2,5 часа веселья, проверка памяти, логики и даже интуиции. 647 дам, которые составили 84 команды, собрались, чтобы провести время интересно, помериться силой интеллекта и установить рекорд России. Проект, существующий чуть больше года, для некоторых уже стал особенной традицией. Масштаб и география конкурса растёт и останавливаться не собирается.

На этот раз амбициозной целью проекта стал рекорд страны. Игра вошла в российскую Книгу рекордов под номером 2676. Ещё ни в одном городе на интеллектуальные игры не собиралось такое количество участниц. Но в планах кемеровчанок мировое издание. И, вполне возможно, об областной столице Кузбасса в скором времени будет упоминание и в Книге рекордов Гиннесса.