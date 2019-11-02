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Другие новости 02.11.2019

В образовательных учреждениях Кузбасса по распоряжению Сергея Цивилева усилят меры безопасности

В образовательных учреждениях Кузбасса по распоряжению Сергея Цивилева усилят меры безопасности

По мнению Сергея Цивилева, трагическое событие в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа — это повод для всех еще раз задуматься над тем, как максимально обезопасить детей в детских учреждениях. «Зверский поступок сравним с бесчеловечными действиями террористов, и мы не можем допустить, чтобы в мирное время от рук преступников, бездушных, страшных людей, гибли ни в чем не повинные дети — наша жизнь, наш смысл, наше будущее».

Губернатор обратился к региональным правоохранителям совестно с Правительством Кузбасса принять участие в организации дополнительных мероприятий: управлению федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области провести проверки деятельности частных охранных предприятий, задействованных в охране образовательных учреждений, на предмет качества и эффективности выполнения охранных мероприятий, а главному управлению МВД России по Кемеровской области совместно с образовательными учреждениями организовать инструктажи персонала по отработке мер взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Главам муниципальных образований поручено принять необходимые меры по обеспечению надлежащей охраны учреждений, усилить пропускной и внутриобъектный режимы, провести внеочередные проверки учреждений на антитеррористическую защищенность, организацию пропускного режима. Особое внимание — учреждениям с круглосуточным пребыванием. Провести совещания с руководителями и работниками образовательных учреждений по обработке комплекса предупредительных мер для учащихся и воспитанников образовательных учреждений, лекции, классные часы, круглые столы, беседы о правилах поведения при угрозе совершения террористического акта и возникновения других ЧС.

На муниципалитеты возложено размещение в учреждениях памяток по мерам безопасности с указанием телефонов, по которым можно сообщить о подозрительных людях, организовать проведение в учреждениях практических тренировок по правилам поведения в ЧС, проверить знание персональном своих обязанностей при возникновении угроз совершения террористических актов и ЧС, взаимодействие с правоохранительными органами.

Местным администрациям поручено незамедлительно докладывать в правоохранительные органы информацию о выявленных и прогнозируемых террористических угрозах, других происшествиях криминального характера. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов взять исполнение всех порученных мероприятий под личный контроль.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших детей от преступных посягательств любого рода, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне своих детей», — заключил Сергей Цивилев.

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