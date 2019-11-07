В Новокузнецке открыли мемориал погибшим сотрудникам ОМОН

Памятное место, оформленное в виде часовни, организовано на территории базы ОМОН Управления Росгвардии на ул. Садопарковая, 28/2 в южной столице Кузбасса.

В церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Цивилев, командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов, руководство и сотрудники ОМОН Управления Росгвардии, представители духовенства, новокузнечане.

«Ваша работа непроста и, как правило, связана с риском для жизни. К сожалению, служба не обходится без потерь. Сегодня в память о погибших сотрудниках ОМОН юга Кузбасса мы открываем этот мемориал», — отметил Сергей Цивилев, обращаясь к правоохранителям.

Мемориал сделан в виде часовни размером 2х2 метра, высотой 7,9 метра. Все четыре фасада представляют собой заглубленные плоскости, завершающиеся арками. Венчает часовню крест. На главном фасаде в верхней части располагается изображение Божией Матери с младенцем. Противоположная сторона — плоскость с изображением иконы Георгия Победоносца — символ мужской доблести и защитника земли Русской. Две боковые плоскости со словами «Помним» предусмотрены для размещения поименного списка бойцов ОМОН. Там уже есть имена и фамилии погибших. Все четыре плоскости покрыты полированным гранитом черного цвета.

За время существования ОМОН Новокузнецка и Прокопьевска при исполнении служебного долга геройски погибло 24 сотрудника. Днем памяти подразделения является 25 февраля, когда в 1995 году при выполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике трагически погибли сотрудники сводного отряда милиции особого назначения Кемеровской области, большинство из которых были сотрудники ОМОН юга Кузбасса.

За проявленные мужество и героизм при выполнении служебно-боевых задач сотрудники награждены Орденами Мужества (посмертно).

Сотрудники отряда проводят многогранную патриотическую работу. С 1996 года в городском краеведческом музее постоянно действует экспозиция, посвященная героическим страницам истории отряда.

В 2005 году создан музей «История ОМОН» в средней школе № 50 Новокузнецка, в которой учился и преподавал Алексей Андросов, сотрудник Отряда, погибший при исполнении служебных обязанностей в 1995 году. Бессменным руководителем музея многие годы была мама погибшего – Галина Яковлевна Андросова.

В 2013 году открыта экспозиция в музее школы-интерната № 19 Новокузнецка. За эти годы тысячи школьников из разных городов Кузбасса познакомились с этими историческими экспозициями.

В 2018 году произошло объединение двух мобильных отрядов особого назначения города Новокузнецка и города Прокопьевска.

«Меняется мир и окружающая обстановка, но такие вещи, как любовь к Родине, долг, честь всегда остаются неизменными. Эти особые чувства и понятия прививаются человеку с детства. И если эта работа проведена правильно, то настоящий патриотизм останется с человеком на всю его дальнейшую жизнь», — подчеркнул губернатор Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.