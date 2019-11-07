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Другие новости 07.11.2019

Социальное предпринимательство: в Кузбассе развивают этот сегмент бизнеса

По приблизительным подсчетам на долю социального предпринимательства в бизнес-сообществе Кузбасса приходится от 2% до 5%. Чтобы развивать это направление, в регионе уже четвертый год проводят комьюнити социальных предпринимателей. На этот раз собрались в Новокузнецке. Из разных городов Кузбасса приехало больше 230 человек.

Решение кейсов и даже кино-тренинг. Социальным предпринимателям предложили разные формы развития. Поделиться опытом приехали авторы проектов из Брянска, Уфы, Челябинска.

Один из факторов, ограничивающих развитие социального предпринимательства — сложности с привлечением инвестиций. С принятием закона о социальном предпринимательстве появляются новые меры для решения этого вопроса. 

В моногородах Кузбасса реализуется программа по предоставлению субсидий социальным предпринимателям. В регионе рассчитывают, что это сообщество будет расширяться.

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