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Другие новости 08.11.2019

Кузбасс готовится к проведению VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Кузбасс готовится к проведению VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Со 2 по 8 декабря в Кузбассе состоится VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019.

Чемпионат станет самым масштабным в истории развития движения WorldSkills в Кемеровской области. Одновременно на 21 площадке в пяти городах Кузбасса – Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге и Киселевске – более 700 профессионалов, продемонстрируют свои практические навыки и умения. Оценивать работу конкурсантов будут более 750 экспертов.

В основной возрастной группе (16-22 года) соревнования пройдут по 62 компетенциям. Юниоры (16 лет и младше) будут соревноваться более чем в 25 компетенциях.

В эти же дни в Кузбассе пройдет II региональный чемпионат «Навыки мудрых» (возрастная категория 50+). Самые опытные участники покажут свое мастерство более чем в 20 компетенциях.

Во время проведения чемпионата на площадках пройдут мастер-классы по профессиям и профессиональные пробы для школьников.

Напомним, конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia проводятся в Кузбассе с 2012 года. Из года в год растет количество компетенций, которые активно развиваются в Кемеровской области. Становится все больше конкурсантов, желающих проверить свои профессиональные навыки. По итогам Регионального чемпионата представители от Кузбасса смогут принять участие в отборочных соревнованиях, а затем и в национальном чемпионате, который в 2020 году пройдет в Кузбассе.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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