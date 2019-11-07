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Другие новости 07.11.2019

Ветеранам помогут: ремонт мелкой бытовой техники сделают бесплатно!

В Кузбассе продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волонтёры кемеровского Центра детского технического творчества придумали льготную услугу для представителей старшего поколения. А осуществить ее помогла победа во всероссийском конкурсе «Территория добра».

Ребята Центра уже могут сами выжигать по дереву, собирать роботов и даже моделировать судно или космический корабль. А теперь они учатся ремонтировать мелкую бытовую технику. И будут абсолютно бесплатно помогать ветеранам. В Кемерове уже действуют льготные парикмахерские и ателье. Теперь появилась ещё одна полезная услуга.

Фены, утюги, радиоприёмники и магнитофоны – спектр широкий. Справиться с ремонтом помогут наставники. Главное, чтобы были необходимые запчасти. С этим в Центре технического творчества раньше возникали проблемы. На средства выигранного гранта всероссийского конкурса «Территория добра», а это 200 тысяч рублей, докупят всё необходимое оборудование.

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