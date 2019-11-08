Семья Вольф представила Кузбасс в Москве на Всероссийском конкурсе «Семья России – 2019»

Юрий, Александра и их дочь Валерия вошли в число победителей в номинации «Молодая семья».

Александра и Юрий вместе с дочкой в очередной раз рассматривают фотографии, почётные книги «Семья года – 2019», которую они получили вместе с дипломом всероссийского конкурса. В ней организаторы собрали 85 счастливых историй. Победители делятся секретами семейного счастья.

Александра – преподаватель Прокопьевского горнотехнического техникума. Юрий – инженер снабжения на разрезе. Воспитывают трёхлетнюю Валерию. Вечера и выходные, которые стараются наполнить полезными занятиями, они проводят вместе. Увлечены спортом и творчеством. Напомним, поездке в Москву предшествовало успешное выступление на городском и региональном этапах всероссийского конкурса.

В 2019 году конкурс проводился в четвёртый раз. Его организаторы – фонд «Поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации. В финал вышли семьи из разных регионов страны. Торжество проходило на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Побеждённых не было. По признанию Александры и Юрия, общие интересы и участие в конкурсах укрепили супружеские узы. А после поездки в Москву и встречи с финалистами, среди которых большинство — многодетные семьи, появилась задумка об увеличении численности своей семьи.