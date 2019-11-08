Безопасный отдых: готов ли Новокузнецк к горнолыжному сезону?

16 ноября в Таштаголе стартует горнолыжный сезон. При этом пока в регионе снега практически нет. Только на эти выходные синоптики прогнозируют снегопады и заморозки. В Кузбассе много горных склонов, приспособленных для катания на лыжах, сноуборде и даже ватрушках. Несколько из них находятся в черте Новокузнецка. Безопасность объектов проверила специальная комиссия.

Гора Маяковая в Заводском районе — не просто горнолыжный комплекс. Здесь располагается спортивная школа олимпийского резерва, в которой набираются мастерства около трехсот ребятишек. Поэтому внимание комиссии особо пристальное.

Наиболее опасными объектами на горнолыжных трассах являются подъемники. Поэтому они в обязательном порядке проходят ежегодное освидетельствование и дополнительную экспертизу.

В Заводском районе эта трасса — единственная. Кроме будущих чемпионов здесь могут кататься все желающие. И недостатка в посетителях не наблюдается. В Куйбышевском районе сразу три горнолыжки — на горе Соколиной и две — по дороге в Листвяги — в эко-комплексе «Таежный» и «Лесной республике».

Первая проверка показала, что все комплексы к приему гостей готовы. Есть небольшие недочеты, которые возможно исправить в самые короткие сроки. В конце ноября горнолыжные комплексы будут проверены еще раз. На этот раз областной комиссией.