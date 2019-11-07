Открылся второй в регионе детский технопарк «Кванториум-42»

Губернатор Сергей Цивилев принял участие в торжественном мероприятии. Технопарк «Кванториум-42» открылся в Новокузнецке в рамках нацпроекта «Образование».

«Детский технопарк – это хорошее подспорье для подготовки современных, квалифицированных инженерно-технических кадров. Важно, что уже со школьного возраста дети смогут учиться и пробовать свои силы на современном высокотехнологичном оборудовании, которым оснащен «Кванториум». С помощью педагогов воспитанники уже будут разрабатывать проекты по естественнонаучным и техническим направлениям. Получать профессиональные навыки, актуальные именно для региональной промышленности. Кроме того, «Кванториум» станет незаменимой площадкой для подготовки кузбасской команды для участия в национальном чемпионате WorldSkills в 2020 году», – отметил губернатор.

Новокузнецкий «Кванториум-42» расположен в Центре детского (юношеского) технического творчества «Меридиан». На создание технопарка из федерального и областного бюджетов было направлено 73,1 млн рублей (70,9 млн рублей – средства федерального бюджета). Кроме того, в рамках соглашения с правительством Кузбасса компания РУСАЛ вложила 40 млн рублей на реконструкцию и отделку здания.

Детский технопарк рассчитан на 800 детей от 5 до 18 лет. С ними будут работать 12 педагогов, прошедших подготовку в «Сколково».

«Кванториум-42» будет работать по шести направлениям, которые выбраны в соответствии с приоритетами технологического развития Кузбасса и города Новокузнецка: «наноквантум», «энерджиквантум», «робоквантум», «IT-квантум», «дополненная и виртуальная реальность», «хайтек». Кроме того, направления связаны с профилями техникумов, колледжей и вузов города и области. Таким образом, процесс формирования образовательной и профессиональной траектории детей будет начинаться с раннего возраста.

Напомним, детский технопарк – это площадка для дополнительного образования детей, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Организация создана с целью подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработки, тестирования и внедрения инновационных технологий и идей. На занятиях школьники смогут развивать изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, учиться работать в команде.

Первый детский технопарк «Кванториум 42» открылся в Кемерове в декабре 2018 года. На данный момент в нем обучается более 600 детей и работает 15 педагогов. Также заработал мобильный «Кванториум», который создан на базе кемеровского детского технопарка. Благодаря передвижному «Кванториуму» дополнительное образование технической направленности стало доступным для из отдаленных районов региона.

В рамках нацпроекта «Образование» к концу 2022 года в Кузбассе дополнительно будет создано 3 стационарных и 3 мобильных «Кванториума».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.