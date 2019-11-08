СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 08.11.2019

Это обсуждают: 200 гаражей в Кемерове уберут, а популярное кафе сгорело

В центре Новокузнецка закроют мост через реку Аба. 13 ноября дорожники приступят к капитальному ремонту объекта. Сейчас разрабатываются новые схемы движения для автобусов, маршрут которых проходит по этому участку. По данным городского центра организации пассажирских перевозок, их осталось всего два – 58 и 58а. Схема движения других 17-ти автобусных и 3-х троллейбусных маршрутов уже изменена в связи с перекрытием участка проспекта Металлургов от Пионерского проспекта до улицы Кирова. А вот смогут ли пешеходы пользоваться мостом, пока неизвестно.

Почти 200 металлических гаражей снесут в Кемерове. Это коснётся только незаконно установленных сооружений. К декабрю 2020 года должны быть демонтированы объекты на улице Спортивной и на проспекте Ленина. В городской администрации отметили, что найти их владельцев не удалось.

Пожар в час пик. Накануне в Центральном районе Новокузнецка загорелась иномарка. Как сообщают очевидцы, проезжающие мимо водители оставляли свои машины и помогали тушить транспортное средство. Однако ликвидировать возгорание удалось только пожарным. По предварительным данным, никто не пострадал, а причиной стала неисправность электрооборудования.

В Кемерове сгорело популярное кафе «У Петровича» на правом берегу Томи. Видео и фотографии с места инцидента очевидцы выложили в соцсети. Возгорание произошло около часа ночи. Началось со второго этажа. К моменту прибытия пожарных здание шашлычной горело открытым пламенем. Пострадавших, к счастью, нет. Но огонь сильно повредил заведение. Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр
В ноябре не откроют: в Кемерове обсудили дальнейшую судьбу бассейна «Лазурный»
В образовательных учреждениях Кузбасса по распоряжению Сергея Цивилева усилят меры безопасности
Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек
С заявкой на рекорд: интеллектуальное шоу «IMOM’S» собрало максимальное количество участниц

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Зима вступает в свои права: готов ли регион?

08-11-2019

Зима вступает в свои права: готов ли регион?
Семья Вольф представила Кузбасс в Москве на Всероссийском конкурсе «Семья России – 2019»

08-11-2019

Семья Вольф представила Кузбасс в Москве на Всероссийском конкурсе «Семья России – 2019»
Это обсуждают: 200 гаражей в Кемерове уберут, а популярное кафе сгорело

08-11-2019

Это обсуждают: 200 гаражей в Кемерове уберут, а популярное кафе сгорело
Безопасный отдых: готов ли Новокузнецк к горнолыжному сезону?

08-11-2019

Безопасный отдых: готов ли Новокузнецк к горнолыжному сезону?
Шаг вперед: Первый Губернский готовится к переходу на цифровое вещание

08-11-2019

Шаг вперед: Первый Губернский готовится к переходу на цифровое вещание
Памятник архитектуры или жильё под снос: кемеровчане пытаются отстоять дом 1930-х годов постройки

08-11-2019

Памятник архитектуры или жильё под снос: кемеровчане пытаются отстоять дом 1930-х годов постройки