Это обсуждают: 200 гаражей в Кемерове уберут, а популярное кафе сгорело

В центре Новокузнецка закроют мост через реку Аба. 13 ноября дорожники приступят к капитальному ремонту объекта. Сейчас разрабатываются новые схемы движения для автобусов, маршрут которых проходит по этому участку. По данным городского центра организации пассажирских перевозок, их осталось всего два – 58 и 58а. Схема движения других 17-ти автобусных и 3-х троллейбусных маршрутов уже изменена в связи с перекрытием участка проспекта Металлургов от Пионерского проспекта до улицы Кирова. А вот смогут ли пешеходы пользоваться мостом, пока неизвестно.

Почти 200 металлических гаражей снесут в Кемерове. Это коснётся только незаконно установленных сооружений. К декабрю 2020 года должны быть демонтированы объекты на улице Спортивной и на проспекте Ленина. В городской администрации отметили, что найти их владельцев не удалось.

Пожар в час пик. Накануне в Центральном районе Новокузнецка загорелась иномарка. Как сообщают очевидцы, проезжающие мимо водители оставляли свои машины и помогали тушить транспортное средство. Однако ликвидировать возгорание удалось только пожарным. По предварительным данным, никто не пострадал, а причиной стала неисправность электрооборудования.

В Кемерове сгорело популярное кафе «У Петровича» на правом берегу Томи. Видео и фотографии с места инцидента очевидцы выложили в соцсети. Возгорание произошло около часа ночи. Началось со второго этажа. К моменту прибытия пожарных здание шашлычной горело открытым пламенем. Пострадавших, к счастью, нет. Но огонь сильно повредил заведение. Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.