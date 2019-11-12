Погружение в мир анимации: в Кемерове состоялся фестиваль-конкурс «Мультивидение»

Детские коллективы продемонстрировали свои творческие способности мультипликационного искусства.

Фестиваль собрал любителей мультискусства самых разных возрастов. В номинации «Мульт по-нашему» была представлена картина «Пых-пых самовар», исполненная в технике пластилиновой анимации. Герои выполнены в стиле дымковской игрушки. Тонкости создания дети изучали с преподавателем.

Были мультфильмы и патриотической направленности. Например, о Михайло Волкове, фигура которого заинтересовала юных кемеровчан, как первооткрывателе каменного угля в Кузбассе. Именно он положил начало развитию края, который впоследствии стал ведущим горнодобывающим регионом страны.

Любимым мультикам были посвящены и сценические номера. «Антошка», «Обезьянки», «Буратино». Отсутствие границ для фантазии позволило участникам проявить изобретательность.

Седьмой городской фестиваль-конкурс собрал более 100 юных любителей мультипликационного искусства. С каждым годом их число растёт. Среди идей на будущее — мультфильмы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею промышленного освоения региона.