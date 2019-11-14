Сергей Цивилев: наша задача – не только удержать достигнутый рост экономики, но и обеспечить его плюсовую динамику

Сегодня, выступая с бюджетным посланием, губернатор Кузбасса напомнил, что в 2018 году была принята Стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года. Первым этапом реализации документа стала подготовка к важнейшей дате – 300-летию открытия Кузбасса (6 июля 2021 года). До этого события осталось ровно 600 дней.

В рамках подготовки к юбилейной дате выполнен ряд задач. Заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве со всеми регионами страны и еще 76 соглашений с федеральными структурами, общественными организациями и предприятиями.

Кузбасская концепция «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» была представлена на международных экономических форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке. «Мы показали себя как промышленный регион с экологической направленностью, который активно развивается во всех сферах, открыт к сотрудничеству, привлекателен для инвестиций», – подчеркнул Цивилев.

С момента начала подготовки Кузбасс стал площадкой для 600 спортивных соревнований и 300 культурных мероприятий общероссийского и международного уровня.

Сегодня в регионе ведется строительство значимых социальных объектов. Так, 1 сентября 2019 года открылось Президентское кадетское училище в Кемерове – одно из самых современных учебных заведений России. К учебе приступили 360 воспитанников. Строительство первой очереди проведено в рекордные сроки – за 250 дней. Вокруг объекта обновлена территория, проведена замена асфальтного покрытия и коммуникаций по Московскому, Притомскому и Ленинградскому проспектам, на бульваре Строителей. Отремонтированы фасады 11-ти жилых домов, сделана современная подсветка. Рядом с училищем созданы две парковые зоны с элементами современного ландшафтного дизайна. К 1 сентября следующего года будет построено еще два спальных корпуса училища, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном, крытая автостоянка.

«Строительство ведется хорошими темпами, все будет сделано в срок. В целом, здесь будут учиться 840 кадетов», – отметил губернатор.

Кроме того, в 2020 году по согласованию с Минобороны РФ откроется Военный учебный центр в КузГТУ. У студентов всех вузов региона появится уникальная возможность проходить военную подготовку без отрыва от основной учебы.

В 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о создании в России девяти кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Город Кемерово стал центром судебной власти Восьмого судебного кассационного округа. Для размещения ведомства в областной столице активными темпами ведется строительство нового здания. Ввод объекта – август 2020 года. При этом 1 октября 2019 года суд начал свою работу в арендованных помещениях. В Кемерово обращаются за судебной защитой жители не только Кузбасса, но и еще 11-ти регионов.

Уже на этапе строительства Кассационного суда появилось 300 новых рабочих мест. По окончании работ в новом здании смогут работать порядка 350 человек. Планируется, что для участия в судебных заседаниях будут приезжать более 240 тыс. человек в год. Гости станут потенциальными клиентами предприятий разных сфер – гостиниц, кафе и ресторанов, транспортных организаций. Сейчас ведутся переговоры с руководителями других регионов о совместном субсидировании авиаперелетов.

В этом году столицей главного областного праздника – Дня шахтера – стал Гурьевский район. Из всех источников нам удалось привлечь почти 2 млрд рублей, чтобы привести район в порядок, решить проблемы, которые накопились в течение нескольких десятилетий. В Салаире реставрирован Дворец культуры – памятник регионального значения, восстановлен Парк культуры и отдыха имени Дмитрия Попова, на месте которого был заросший пустырь. В 2018 году проект реконструкции парка одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В Гурьевске построен новый детский сад, новый Храм, благоустроен Сквер металлургов. В целом в районе отремонтированы более 100 км дорог.

«Гурьевскому району оказана очень хорошая помощь. И это должно стать толчком для дальнейшего развития территории. Теперь глава, депутаты, жители вместе должны продолжить обновление и преображение своей территории», – отметил губернатор.

На сегодняшний день определены столицы Дня шахтера на два года вперед: Белово – 2020 год, Киселевск – 2021 год. «Этим территориям будет оказана значительная помощь. Но и сами территории уже сейчас должны готовить перспективные планы, в которых будет предусмотрено и самостоятельное развитие», – поручил Цивилев.

В сентябре 2019 года состоялось открытие Парка Ангелов в Кемерове. «Моя позиция: Парк должен стать местом памяти и силы. Никто не верил, что мы отстроим за 8 месяцев. Специалисты говорили, что для этого понадобится от трех до пяти лет. Но работы не останавливались ни на минуту – продолжались круглосуточно. И мы смогли создать уникальное, современное и уютное пространство, где можно вспомнить имена погибших, поставить свечу, провести время всей семьей. Архитектор Джон Вайдманн разработал зимнюю концепцию парка. Запущен интернет-сайт «Парк Ангелов» с виртуальным гидом, где можно посмотреть на комплекс с высоты птичьего полета, в 3Д-панораме, при дневном и ночном освещении. Парк Ангелов задал высокие стандарты того, как должен быть преобразован весь Кузбасс, как он должен выглядеть», – сказал губернатор.

В Кемерове капитально отремонтирована школа № 7, расположенная рядом с Парком. Сегодня данное учреждение не уступает лучшим школам Москвы. Возле школы создан спортивный центр под открытым небом, которым пользуются все жители города, отремонтированы фасады двух детских садов и жилых домов. «Уверен, такое высокое качество городской среды очень скоро станет нормой жизни во всех кузбасских городах и районах», – подчеркнул Сергей Цивилев.

По словам губернатора, в целом в 2019 году прирост экономики составит порядка 2 % (по России ожидается порядка 1,3 %). В текущем году в экономике создано 21 670 новых рабочих мест, привлечено 292 млрд рублей инвестиций в основной капитал (на 4,4% больше, чем в 2018 году).

«Для Кузбасса 2019 год стал годом больших серьезных решений и новых достижений во всех сферах нашей жизни. Наша задача – в следующем году не только удержать достигнутый рост экономики, но и обеспечить его плюсовую динамику. Однако необходимо учитывать и современные тенденции рынков, которые сегодня складываются пока не в нашу пользу. Мы должны гибко реагировать на изменения вокруг Кузбасса и вокруг России, корректировать свои стратегические планы. Кузбасс должен стать сильным, преуспевающим регионом, регионом-лидером и по развитию экономики, и по качеству жизни людей. Мы уверенно идем по пути преобразований. Как сказал легендарный кузбассовец, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов: «Моя судьба – это я сам». Судьба Кузбасса – это мы с вами», – сказал Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.