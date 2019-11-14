С. Цивилев: наша задача — сделать дороги Кузбасса лучшими в стране!

По словам главы региона, 2019-й стал годом активной реализации национальных проектов. Кузбасс участвует во всех 12-ти. В результате регион получил из федерального бюджета 28 млрд рублей.

В частности, на дороги в этом году в Кузбассе потрачено 7,1 млрд рублей. Это деньги из бюджетов всех уровней. Благодаря этому финансированию, построили и привели в порядок 300 км дорог.

При этом губернатор заявил, что контроль за качеством выполнения работ по ремонту и строительству дорог в регионе особенно строгий. Ведь принят Кузбасский стандарт дорожного строительства. И, как сказал С. Цивилев, сейчас задача сделать дороги в Кемеровской области самыми лучшими в стране.