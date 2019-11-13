В 2020 году пройдет первый набор в кемеровский филиал Московской государственной академии хореографии

В Кузбасс прибыла Марина Леонова – ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кавалер ордена Почета, лауреат премии правительства Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор.

Губернатор Сергей Цивилев встретился с Мариной Леоновой в областной администрации. В мероприятии приняли участие начальник департамента культуры и национальной политики Марина Евса, ректор КемГИК Александр Шунков, руководитель кемеровского филиала Московской государственной академии хореографии Инга Пузырева.

«В 2021 году будет запущен Культурно-образовательный комплекс на улице Ворошилова. Кроме этого, будет благоустроена близлежащая территория, где расположено несколько вузов – КемГМУ, КемГУ и КемГИК, а также студенческие общежития. В итоге получится современный студенческий городок, выдержанный в единой концепции», – поделился планами губернатор.

Марина Леонова отметила на встрече, что Московская академия хореографии является старейшим учебным заведением столицы. В прошлом году учреждению исполнилось 245 лет.

«В академии сложились свои традиции, работают настоящие профессионалы. Планируется, что наши педагоги будут приезжать в Кемерово для обучения учащихся филиала. Кроме того, в Кемеровском государственном институте культуры также трудятся прекрасные педагоги сценического мастерства и современной хореографии, которые смогут передавать знания и навыки учащимся. В период строительства здания филиала академии обучение будет проводится на базе КемГИК», – рассказала Марина Леонова.

Ректор дополнила, что в Кемерове филиал академии будет работать по следующим образовательным уровням: дополнительное образование для детей с 7 до 10 лет и взрослых, среднее общее и профессиональное образование для детей с 10 до 18 лет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, стажировки для преподавателей. Первый набор обучающихся состоится весной 2020 года. На программы дополнительного образования первым потоком смогут поступить на бюджетные места 8 детей. На обучение по предпрофессиональным программам будут открыты 24 внебюджетных места. Из них сформируют группу наиболее одаренных к искусству балета детей – 18 человек, которые смогут обучаться по основным программам на бюджетной основе.

Отдельно Марина Леонова и Марина Евса обсудили вопросы профессионального потенциала выпускников хореографического училища, творческой деятельности обучающихся.

«Обучающиеся смогут участвовать в мастер-классах на базе образовательного центра «Сириус» (Сочи), в профессиональных концертах, выпускных спектаклях на исторической сцене Большого театра и филиала Мариинского театра. Выпускники филиала МГАХ смогут продолжить свои образовательные траектории в хореографических вузах страны, стать артистами балета филиала Мариинского театра, балетоведами, педагогами и хореографами детских школ искусств», – пояснила Леонова.

Губернатор осмотрел строительную площадку Культурно-образовательного комплекса. Проектированием и строительством объектов занимается специализированная федеральная организация – Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

На сегодняшний день на объекте завершено устройство временного ограждения строительной площадки объектов, демонтировано здание незавершенного строительства, вывезен строительный мусор с площадки. В настоящее время ведется работа по разработке котлована крупного объекта общей площадью 28,7 тыс. куб. метров, который включит в себя пять зданий, соединенных переходами (два интерната, филиалы хореографической академии и музыкальной школы, общеобразовательную школу). Строители приступили к забивке тестовых свай. Весной экспертам предстоит оценить, как они поведут себя в грунте. Данные работы необходимы для проверки качества фундамента будущих зданий.

Также запланировано строительство еще четырех зданий. В целом, в состав Культурно-образовательного комплекса в Кемерове войдут: филиалы Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского, Московской Государственной академии хореографии, филиал Высшей школы театрального и музыкального искусств (сибирский кампус Российского Государственного института сценического искусства, Школа креативных индустрий), общеобразовательный центр с бассейном, интернаты для учащихся, общежитие для студентов, жилой дом для преподавателей, фондохранилище.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.