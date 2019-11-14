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Другие новости 14.11.2019

В Кузбассе увеличатся выплаты за рождение и усыновление первого ребёнка

Сергей Цивилев: наша задача – не только удержать достигнутый рост экономики, но и обеспечить его плюсовую динамику

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время бюджетного послания на 2020 год.

Сейчас пособия получают семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а с 1 января эта сумма увеличится до двух прожиточных минимумов.  Кроме того, увеличится и срок выплаты: родители будут получать средства до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Такую поддержку от государства в новом году получат 19 тысяч семей. Это в 3 раза больше, чем в 2019 году.

Дополнительно из областного бюджета будет проиндексировано пособие на ребёнка. Оно составит 350 рублей.

Смотрите прямую трансляцию выступления губернатора прямо сейчас!

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