Главный зимний волшебник привез море сюрпризов в Кемерово!

Столица Кузбасса – это уже третий город в списке четвертого новогоднего путешествия Российского Деда Мороза. По всей стране волшебник осуществляет мечты детей и взрослых, которые верят в чудеса, несмотря на жизненные трудности.

Как Дед Мороз попадает в дом? Сколько ему лет? Что он делает летом? Зачем детям нужно рассказывать стихотворения главному волшебнику, если они и так весь год вели себя хорошо? Десятки вопросов. А за самые интересные ребятам давали подарки.

Дедушку Мороза такой поток вопросов не напугал. Наоборот, приятно удивил. Вот, правда, вспомнить, каким он был в детстве, не смог. Ведь лет то волшебнику уже немало.

Маленькие почемучки заставили дедушку и подвигаться. Популярный среди молодежи танец он разучил вместе с ребятами.

В Кемерове Дед Мороз пробудет 2 дня. Уже завтра он примет участие в весёлом празднике, который пройдет на бульваре Строителей. А ещё заглянет в гости к тем, кому встреча с волшебством просто необходима: детям с особенностями развития, малышам, нуждающимся в медицинской помощи и ребятам, оставшимся без попечения родителей.