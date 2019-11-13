СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 13.11.2019

Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!

Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!

14 ноября в Областной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова состоится 19 сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой будут рассмотрены вопросы: «О Бюджетном послании губернатора Кемеровской области–Кузбасса» и «О ежегодном отчете губернатора Кемеровской области–Кузбасса о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области–Кузбасса», а также другие вопросы.

Кроме того, Сергей Цивилев встретится с представителями средств массовой информации на традиционной пресс-конференции по итогам очередных 100 дней.

Трансляция начнется в 11:50 в эфире Губернских телеканалов «СТС Кузбасс» и «Кузбасс 24», а также  на «10 канале». Кроме того, будет организована интернет-трансляция на сайтах ctc-kuzbass.ru и  www.10kanal.ru.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр
Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек
В ноябре не откроют: в Кемерове обсудили дальнейшую судьбу бассейна «Лазурный»
Памятник архитектуры или жильё под снос: кемеровчане пытаются отстоять дом 1930-х годов постройки
Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев вошел в ТОП-5 глав регионов СФО

13-11-2019

Сергей Цивилев вошел в ТОП-5 глав регионов СФО
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!

13-11-2019

Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!
Заслуженная победа: Ангелина Душенко завоевала золото первенства Европы

12-11-2019

Заслуженная победа: Ангелина Душенко завоевала золото первенства Европы
Погружение в мир анимации: в Кемерове состоялся фестиваль-конкурс «Мультивидение»

12-11-2019

Погружение в мир анимации: в Кемерове состоялся фестиваль-конкурс «Мультивидение»
Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов

12-11-2019

Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов
Русский для всех: в областной столице прошла вторая "Нелекция"

12-11-2019

Русский для всех: в областной столице прошла вторая «Нелекция»