Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!

14 ноября в Областной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова состоится 19 сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой будут рассмотрены вопросы: «О Бюджетном послании губернатора Кемеровской области–Кузбасса» и «О ежегодном отчете губернатора Кемеровской области–Кузбасса о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области–Кузбасса», а также другие вопросы.

Кроме того, Сергей Цивилев встретится с представителями средств массовой информации на традиционной пресс-конференции по итогам очередных 100 дней.

Трансляция начнется в 11:50 в эфире Губернских телеканалов «СТС Кузбасс» и «Кузбасс 24», а также на «10 канале». Кроме того, будет организована интернет-трансляция на сайтах ctc-kuzbass.ru и www.10kanal.ru.