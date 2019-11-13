Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин

В областной администрации состоялась встреча Николая Шишкина и Сергея Цивилева. В ней принимал участие и прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров и заместитель губернатора Валерий Догадов.

Николай Шишкин поблагодарил за теплый прием, искреннее радушие и гостеприимство, оказанные ему в Кузбассе. Он отметил, что цель визита — познакомиться с коллективами и процессом работы областной прокуратуры, городских и районных отделов ведомства, сделать порядок взаимодействия генпрокуратуры с региональными подразделениями максимально эффективным.

«Органы прокуратуры Кузбасса имеют многолетнюю достойную историю. Я уже пообщался с коллективами, отмечу конструктивное рабочее настроение сотрудников», — отметил заместитель генпрокурора РФ.

На встрече также обсуждался вопрос предстоящего строительства нового здания областной прокуратуры. В настоящее время на земельном участке возле областного суда (проспект Химиков – улица Ворошилова) произведено межевание. Именно это место рассматривается как площадка под строительство.

Губернатор Сергей Цивилев обратился с просьбой к Николаю Шишкину обратить внимание на процесс оформления необходимой документации, чтобы генеральная прокуратура как можно быстрее приступила к организации проектных работ.

«У нас большие планы на обустройство этого места — планируем возвести там комплекс современных зданий и сооружений, среди которых хотели бы видеть и новое здание прокуратуры, рядом с уже открывшимся областным судом. В плане масштабной застройки — новые здания культурно-образовательного комплекса, благоустройство прилегающей территории и существующих зданий в едином стиле», — рассказал Сергей Цивилев.

Губернатор также сообщил, что в КемГУ по его инициативе открывается кафедра международного права, кроме того, регион готов создать площадку для образовательной и научной деятельности сотрудников прокуратуры.

«Мы готовы создать все необходимые условия, чтобы у работников прокуратуры была возможность писать и защищать диссертации, повышать квалификацию у нас в Кузбассе. Чтобы кузбасские органы прокуратуры стали лучшими среди субъектов Российской Федерации», — заявил Цивилев.

«Видно, что проблемы правосудия, проблемы правоохранительных органов волнуют губернатора и правительство Кузбасса. Надеемся на плодотворную совместную работу», — подчеркнул Николай Шишкин.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.