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Другие новости 12.11.2019

Русский для всех: в областной столице прошла вторая «Нелекция»

Это мероприятие — просветительский проект Областной библиотеки для детей и юношества и Союза женщин Кузбасса. Где все же состоялось событие: в Кемерове или в Кемерово?

В Кемерово или в Кемерове? Тапок или тапка? Как склоняется кофе и кенгуру, фамилии Шульц, Вайда, Короленко? Как правильно произносить названия городов, заимствованные и редко употребляемые слова? Об этом и других тонкостях и особенностях русского языка во время «Нелекции» рассказала Ирина Крым — кандидат филологических наук, председатель Союза женщин Кузбасса. Она участвует в партнерском проекте с Областной библиотекой для детей и юношества. 

«Нелекции» проводятся после 18-ти часов по будням в библиотеке абсолютно бесплатно. Цель проекта — заинтересовать и привить любовь к родному языку.

Изучить все о языке невозможно. Об этом говорят и ученые, которые занимаются наукой всю жизнь. Но стремиться узнать о нём что-то новое — вполне реально. Для этого и создан просветительский проект «Русский для всех». Принять участие в грамматической дискуссии может любой желающий. Которая, всё-таки проходит в Кемерове, а не в Кемерово.

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