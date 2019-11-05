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Другие новости 05.11.2019

В ноябре не откроют: в Кемерове обсудили дальнейшую судьбу бассейна «Лазурный»

Он прекратил работу в июле. А сроки завершения ремонта переносят не в первый раз.

Сухая чаша, без грамма воды. Бассейн закрыт для посещения уже пятый месяц. Сначала здесь планировали заменить расходники, кварцевый песок. И уже 4 августа кемеровчане должны были вернуться к занятиям. Не успели. Тогда руководство «Лазурного» озвучило новый сроки: 1 ноября. Детей распределили по разным учреждениям города.

На встрече с главой областной столицы Ильёй Середюком и родительским комитетом собственник «Лазурного» Игорь Лукин заявил: бассейн находится в недопустимом состоянии. Специалисты из Екатеринбурга обнаружили 125 протечек. Без должного ремонта разрушение чаши неминуемо.

Примерная сумма реконструкции бассейна — 150 миллионов рублей. Точная смета будет известна к концу ноября. Из всех видов работ выделят самые важные. Их выполнят на первом этапе. На втором — закончат второстепенные недочеты. При этом владельцы спорткомплекса не готовы взять на себя все обязательства по финансированию ремонта.

Через три недели городская администрация, представители спорткомплекса и родители проведут очередную встречу. Возможно, тогда и будет озвучена дата открытия бассейна. Однако, пока нет даже проекта реконструкции. Не решён вопрос с финансированием. Есть только предположения и предложения.

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