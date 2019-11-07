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Другие новости 07.11.2019

3D медицина: риски повреждения органов и сосудов при операциях значительно ниже!

4 показательные операции с трансляцией из операционной и доклады от ведущих специалистов страны и региона. В Кемеровской областной клинической больнице врачей обучают работе на новом оборудовании. Грыжа пищеводного отверстия — заболевание, которое очень часто встречается в практике хирургов. Новое оборудование поможет докторам контролировать каждый нюанс своих действий.

Это не сеанс в кинотеатре, а онлайн-трансляция операции. Экран передаёт то, что делает в данный момент врач. 3D-очки позволяют лучше видеть оперируемую область. Диагноз пациента — грыжа. Московский профессор, заведующий кафедрой экспериментальной научной хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета Николай Матвеев комментирует каждое движение на новом оборудовании.

Медицинские учреждения Кузбасса активно используют возможности телемедицины. Конференц-зал с большим экраном позволяет большому количеству заинтересованных лиц передать ценные знания.

Точность и высокая степень визуализации на таком оборудовании сокращает риски повреждения органов и сосудов. А значит, и сроки реабилитации, и качество дальнейшей жизни кузбасских пациентов.

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