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Другие новости 07.11.2019

Это обсуждают: утепляют деревья и выгуливают динозавра в Кемерове

Более 10 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ в течение недели. Но, по сравнению с предыдущей, количество заражённых в регионе сократилось на 10%. По оценке специалистов, ситуация соответствует обычному сезонному уровню, эпидемии нет. Тем временем в Кузбассе продолжается иммунизация против гриппа.

Сегодня два землетрясения зафиксированы на юге Кузбасса. Разница между ними составила 1 час. Первое из них произошло в 13:00 под Прокопьевском магнитудой 2,4. Второе – с магнитудой 2,7 в районе Новокузнецка. По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эти сейсмособытия классифицируются как «взрыв карьера».

В соцсетях появились фото деревьев, наряженных в необычную зимнюю одежду. Укутать насаждения в Кемерове – инициатива местных рукодельниц. Так они решили приобщить земляков к уличному искусству yarn bombing, что дословно переводится как «взрыв пряжи». По словам специалистов, такие украшения в зимний период для деревьев совершенно безвредны.

Строители завершают кирпичную кладку здания будущей цифровой школы на 1 050 мест. Четырехэтажное здание в городе-спутнике Лесная поляна площадью 17,4 тысяч кв. метров возводят в рамках нацпроекта «Образование». На сегодняшний день рабочие доделывают кровлю и утепляют фасад. Кроме того, сейчас ведётся внутренняя отделка помещений. Объект планируют сдать в 2020 году.

Мужчина в центральном районе Кемерова на коротком поводке выгуливал большую рептилию. Динозавр собрал вокруг себя любопытных кемеровчан. Прогулка стала приглашением на выставку с участием древних гигантов мезозойской эры.

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