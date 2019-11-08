Дорожники, коммунальщики и энергетики Кузбасса готовы к ухудшению погоды

По данным Кемеровского Гидрометеоцентра, во второй половине дня сегодня с сохранением на ночь 9 ноября по области ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, а также похолодание, усиление северо-западного ветра — при порывах местами до 25 м/с. Так, по состоянию на 15:00 8 ноября зафиксировано усиление ветра: Мариинский район — 23 м/с; Топкинский район — 21 м/с; Юрга — 15 м/с; Тайга — 12 м/с; Кемерово — 12 м/с; Белово — 15 м/с; Киселевск — 15 м/с.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в полной готовности находятся аварийные бригады ЖКХ и энергетики (их по области около 800) и три областных аварийно-восстановительных отряда, действующих на базе службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения. В наличии необходимая спецтехника, ГСМ, дизель-генераторы, неснижаемый аварийный запас оборудования и материалов.

Дорожники запаслись противогололедными материалами и переоснастили технику для работы в зимний период.

Информационно-диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса контролирует ситуацию на объектах жизнеобеспечения в режиме реального времени. Все объекты ЖКХ и энергетики региона работают в штатном режиме.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.