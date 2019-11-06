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Другие новости 06.11.2019

Это обсуждают: скоро старт сезона в Шерегеше, медучреждения Прокопьевска объединят, в Кемерове запретят транзит большегрузов

Поезд «Шерегеш-экспресс» начнет свою работу 16 ноября. В этот же день запланировано открытие горнолыжного сезона. Электричка будет курсировать каждую неделю с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Маршрут прежний: Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш. Отправление из первой точки в 6 утра. А до горы Зелёная пассажиры будут доезжать на автобусе. Обратный рейс — в 17 часов.

В Прокопьевске объединят 6 городских медучреждений, включая детскую и Областную ортопедохирургическую больницу восстановительного лечения, а также молочную кухню, две стоматологические поликлиники и поликлинику общего профиля. Все они войдут в состав единого образования – Прокопьевская городская больница.

Кемеровские ученики готовят проект «Дважды победители». В музее школы №19 им удалось собрать материалы о десятерых земляках, которые воевали на фронте и восстанавливали разрушенное хозяйство. Некоторые ребята нашли факты о своих прадедах, а кому-то благодаря исследовательской работе удалось разыскать родственников, которых считали без вести пропавшими. Все проекты передадут в виртуальный музей Кемерова.

В областной столице запретят транзитное движение большегрузов с 20 ноября по 15 апреля. Ограничение будет действовать во время продолжительных снегопадов. Водителей о запрете проезда предупредят специальными знаками. Создадут специальные стоянки, где можно переждать непогоду.

В Таштаголе продолжаются массовые рейды сотрудников ГИБДД. Очередная операция по выявлению нетрезвых водителей прошла накануне. На этот раз к инспекторам присоединились и волонтёры.

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