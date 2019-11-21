Сергей Цивилев потребовал от глав территорий ускорить подготовку к Новому году

На совещании с главами муниципалитетов и специалистами областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Сергей Цивилев обратил особое внимание руководителей муниципалитетов на то, что в территориях должны быть освещены и украшены улицы и первые этажи зданий, где расположены магазины и офисы.

«Нужно придерживаться единого стиля в оформлении, заменить на окнах нежилых помещений массивные решетки и ограждения на более современные средства безопасности, уличные пространства освободить от нелегальной рекламы, территорию перед ТЦ и магазинами очистить от лишнего снега и также украсить к празднику. До главного зимнего праздника не так много времени, поэтому считаю, что украшать регион нужно уже сейчас», — прокомментировал губернатор.

Напомним, Кузбасс отметит праздник в единой концепции #Новыйгодвместе.

Многие территории уже разработали программы по оформлению своих территорий. О подготовке к Новому году городов Кемерово и Новокузнецк докладывали глава Кемерова Илья Середюк и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов 11 ноября (https://ako.ru/news/detail/goroda-kuzbassa-nachinayut-podgotovku-k-prazdnovaniyu-novogo-goda-).

Например, в Прокопьевском районе к существующей иллюминации добавят подсветку отремонтированной Калачевской школы. 14 елей на территории архитектурно-скульптурного комплекса в честь покровителя района Стефана Знаменского украсят гирляндой в виде стекающих капель. На территории детского сада «Чебурашка» (поселок Трудармейский) иллюминацией оформят фасад здания и ель. В снежном городке помимо традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки, символов уходящего года и наступающего появятся северные олени, снегири, снежинки, шары. Красить фигуры не будут, образ дополнят различные украшения, ткани, одежды. Для любителей активного отдыха заработают пункты проката лыж и коньков – сейчас завершается проверка инвентаря.

В Гурьевском районе уже оформляются иллюминацией фасады объектов малого и среднего предпринимательства, школ, детских садов, ДК, спортивных объектов, администраций. В этом году будет установлена искусственная елка высотой 17 метров с гирляндой и порядка 350 шарами. Также установят новогоднюю ель на стадионе «Спринт», зальют хоккейную коробку и возобновят прокат коньков.

В Таштаголе в двух ледовых городках будут установлены горки по единой кузбасской концепции. Также установят фигуры героев мультфильмов. В преддверии новогодних мероприятий будут залиты больше десяти ледовых площадок в городе и крупных поселках района, проложены порядка 20 лыжных трасс.

Кроме того, традиционно департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка объявил о старте ежегодного областного конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.

Конкурс проводится с 1 по 29 ноября по следующим номинациям: «Лучшее новогоднее оформление предприятия сетевой торговли Кемеровской области»; «Лучшее новогоднее оформление предприятия несетевой торговли Кемеровской области»; «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания Кемеровской области»; «Лучшее новогоднее оформление торгового центра (торгового комплекса) Кемеровской области»; «Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания населения Кемеровской области».

I этап пройдет до 22 ноября 2019 года проведение предварительного отбора в муниципальных образованиях Кемеровской области.

II этап – в срок до 29 ноября 2019 г. подведение итогов и определение победителей конкурса. Консультацию по порядку и условиям проведения конкурса можно получить по телефону 8 (3842) 75-84-35.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.