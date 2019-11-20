Грамотная тактика в битве с раком: о новых методах, которые помогут специалистам-онкологам

Узнать врага в лицо… В Новокузнецке продолжается Всероссийская конференция онкологов. Сегодня заключительный день, но не менее важный. На повестке дня – новейший метод диагностики, который в Кузбассе ещё не применяли.

Позитронно-эмиссионная томография или ПЭТ КТ. Диагностический метод, который позволяет установить стадию онкологического заболевания, скоро начнут использовать и в Кузбассе. Коллеги из городов центральной части России работают в этом направлении уже более 20 лет. И результаты впечатляют.

Специалисты отмечают, что ПЭТ КТ идёт не на смену уже существующих методик, а в дополнение. Проводить дорогостоящее исследование будут в случаях, когда другие способы исчерпаны.

По словам специалистов, на севере области ПЭТ КТ-сканер появится еще до нового года. В Новокузнецке намерены запустить в работу современное оборудование в следующем году.