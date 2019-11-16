Новый заместитель губернатора рассказал, как будет развиваться популярный горнолыжный курорт

Сергей Алексеев дал эксклюзивное интервью для телеканала « СТС Кузбасс» и для газеты «Кузбасс».

Он рассказал журналистам, что предложение губернатора Сергея Цивилева занять пост заместителя главы региона по вопросам культуры, спорта и туризма он принял, не раздумывая. Сергей Алексеев уже смог оценить горнолыжный курорт Шерегеш и остался очень доволен тем, что увидел. Сказал, что в целом в Кузбассе база для развития спорта, культуры и туризма уже создана серьезная, поэтому его цель — как можно эффективнее развивать эти направления.

«Задача не что-то внести кардинально новое, а максимально погрузиться и усовершенствовать тот большой опыт, который в Кузбассе уже есть. Здесь я нацелен на серьезную большую работу, но надеюсь, что эта работа будет совместная, и она должна принести свой результат в определенно короткие сроки», — пояснил Сергей Алексеев.

Добавим, полную версию эксклюзивного интервью с заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергеем Алексеевым смотрите на канале «СТС Кузбасс» 21 ноября, в четверг, в 19:45.