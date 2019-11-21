Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?

Завтра, 22 ноября вступает в силу измененный приказ Минздрава России о проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств.

Изменен порядок проведения освидетельствования в части осмотра врачом-психиатром-наркологом. Теперь необходимо будет проведение в обязательном порядке химико-токсикологического исследования мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов, а также качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Новые анализы достаточно дорогостоящие.

Но на данный момент повышения цен на прохождение освидетельствования не будет. Внедрение нового порядка откладывается до получения необходимых расходных материалов в наркологических диспансерах и подразделениях наркологической службы Кузбасса (новый уровень исследований требует нового оборудования), а также до получения соответствующих разъяснений у Минздрава РФ.

Расширение качества и спектра обследований позволит предупредить количество несчастных случаев, ДТП на дорогах по вине пьяных водителей.

По информации пресс-службы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.