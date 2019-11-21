СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 21.11.2019

Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?

Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?

Завтра, 22 ноября вступает в силу измененный приказ Минздрава России о проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств.

Изменен порядок проведения освидетельствования в части осмотра врачом-психиатром-наркологом. Теперь необходимо будет проведение в обязательном порядке химико-токсикологического исследования мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов, а также качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Новые анализы достаточно дорогостоящие.

Но на данный момент повышения цен на прохождение освидетельствования не будет. Внедрение нового порядка откладывается до получения необходимых расходных материалов в наркологических диспансерах и подразделениях наркологической службы Кузбасса (новый уровень исследований требует нового оборудования), а также до получения соответствующих разъяснений у Минздрава РФ.

Расширение качества и спектра обследований позволит предупредить количество несчастных случаев, ДТП на дорогах по вине пьяных водителей.

По информации пресс-службы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Новый заместитель губернатора рассказал, как будет развиваться популярный горнолыжный курорт
Внимание! Синоптики Кузбасса сообщают о неблагоприятных метеоусловиях!
Много не бывает: в Новокузнецке на свет появилась вторая в этом году тройня
Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?
Открытие сезона в Шерегеше покажем в прямом эфире!

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев потребовал от глав территорий ускорить подготовку к Новому году

21-11-2019

Сергей Цивилев потребовал от глав территорий ускорить подготовку к Новому году
Заключенный в Кузбассе осужден за оправдание терроризма

21-11-2019

Заключенный в Кузбассе осужден за оправдание терроризма
Живая вода в красках: выставка Алисы Мустафиной представлена в Калтане

20-11-2019

Живая вода в красках: выставка Алисы Мустафиной представлена в Калтане
Дорога к звёздам: в кемеровском вузе после ремонта открылся планетарий

20-11-2019

Дорога к звёздам: в кемеровском вузе после ремонта открылся планетарий
Грамотная тактика в битве с раком: о новых методах, которые помогут специалистам-онкологам

20-11-2019

Грамотная тактика в битве с раком: о новых методах, которые помогут специалистам-онкологам
Креатив приветствуется: чем удивляют студенты Кузбасса на фестивале творчества?

20-11-2019

Креатив приветствуется: чем удивляют студенты Кузбасса на фестивале творчества?