Дорога к звёздам: в кемеровском вузе после ремонта открылся планетарий

В честь этого события в Кемерово приехала российский космонавт-испытатель Анна Кикина.

26-й в России. Уникальный дизайн и современные технологии. Планетарий в вузе ещё в 1967 году открыл Кузьма Мацуков. В прошлом году его решили реконструировать. Сегодня здесь показывают видеозарисовки об астрономических явлениях и научно-популярное кино. Тёмные стены, а на потолке – яркие звёзды. Интерьер напоминает настоящее космическое пространство.

На крыше планетария – обсерватория с раздвижными створками. Внутри – технологичный телескоп. Планируется, здесь откроется научная площадка «Трибуна учёного». Космос станет ещё ближе.

Анна Кикина в космосе ещё не была. Но готовится к выходу в невесомое пространство более 7 лет. Ежедневные занятия, прыжки с парашютом и тренировки на выживание. Вот уже три года Анна – единственная женщина в отряде Роскосмоса. Обо всех трудностях и радостях своей профессии она рассказала кузбасским студентам и школьникам.

«Никогда не сдавайтесь». Так Анна Кикина завершила беседу с ребятами. Возможно, кто-то из них тоже загорится мечтой о космосе. И в будущем прославит Кузбасс, как Алексей Леонов и Борис Волынов.